Saudi-Arabien stellt Katar Hilfslieferungen in Aussicht

Gleichzeitig verteidigte der Chefdiplomat demnach die vor einer Woche beschlossene Isolation. Es handle sich um einen Boykott, nicht eine Blockade. Die Regierung habe dabei von ihrem “souveränen Recht” Gebrauch gemacht.

Kurz zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Saudi-Arabien und dessen Verbündeten vorgeworfen, die Isolation Katars sei unmenschlich und widerspreche den islamischen Werten. Die gegen Katar ergriffenen Maßnahmen seien unannehmbar, sie kämen einem Todesurteil nahe.

Saudi-Arabien wirft Katar vor, islamistische Terroristen zu unterstützen. Vergangene Woche hatten das Königreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain die Grenzen zu Katar geschlossen sowie eine Reihe von Handelssanktionen und Reiseverbote erlassen. Erdogan hatte darauf die Verlegung türkischer Truppen in das Emirat gebilligt. Der Erzfeind Saudi-Arabiens, der Iran, sagte Katar Lebensmittellieferungen zu. Alle drei Regionalmächte – die Türkei, Saudi Arabien und der Iran – kämpfen derzeit um die Ausweitung ihres Einflusses im Nahen und Mittleren Osten, etwa im syrischen Bürgerkrieg.

Inmitten der diplomatischen Krise um Katar hat die dortige US-Botschafterin ihren Rücktritt erklärt. In ihrer am Dienstag über Twitter verbreiteten Ankündigung nannte die Diplomatin Dana Shell Smith keinen Grund für ihre Demission. Der Posten in Doha sei “die größte Ehre meines Lebens gewesen, und ich werde dieses großartige Land vermissen”, schrieb sie lediglich.

