Saudi-Arabien plant Megastadt “Neom”

Die Saudis wollen sich vom Öl unabhängiger machen

Für den Umbau seiner Wirtschaft investiert das Königreich Saudi-Arabien 500 Mrd. Dollar (425 Mrd. Euro) in den Bau einer futuristischen Megastadt am Roten Meer. “Neom” soll mit 26.500 Quadratkilometern Fläche größer werden als Kärnten und die Steiermark zusammen. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman stellte das Megaprojekt am Dienstag in Riad vor.