Krank-Unglück kostete 2015 in Mekka 110 Menschen das Leben

Ein Gericht in Saudi-Arabien hat 13 Angeklagte von dem Vorwurf freigesprochen, am Tod von 110 Menschen durch einen umstürzenden Kran schuldig zu sein. Die Richter entschieden am Sonntag, dass die Angeklagten aus Mangel an Beweisen nicht schuldig gesprochen werden.