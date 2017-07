Saudi-Araberin zeigt sich im Minirock und löst Skandal aus

Mehrere Nachrichtenseiten im Internet berichteten am Montag, die Behörden berieten derzeit über ein mögliches Vorgehen gegen die Frau. Einige Landsleute hätten zu ihrer Verhaftung aufgerufen, andere ihre Kleidung verteidigt. Frauen in Saudi-Arabien müssen in der Öffentlichkeit weite Gewänder tragen.

فاطمة العيسى on Twitter لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود https://t.co/ttYqynySN2

(AP)