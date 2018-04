Sanochemia darf derzeit bestimmte Produkte nicht selbst produzieren

Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG darf derzeit bestimmte Produkte nicht selbst herstellen. Diese Maßnahme wurde aufgrund einer Visite verhängt, Untersuchungen seien im Laufen, sagte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag zur APA. Die Einschränkung der Produktion erfolgte laut EUDRA GMP Datenbank per Mittwoch. Die Aktie stürzte nach dieser Nachricht 8,9 Prozent ab.

Man werde sich zu diesem Sachverhalt mit der auch für die Medizinaufsicht zuständigen AGES koordinieren. Einen schriftlichen Bescheid des heimischen Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) habe man noch nicht erhalten. Man sei lediglich aufgrund des Eintrags in der GMP-Datenbank aufmerksam geworden, so die Sprecherin. Sanochemia behalte sich vor, Rechtsmittel gegen den Bescheid einzulegen, so das Unternehmen. Die an der Frankfurter Börse gelisteten Sanochemia-Titel stürzten nach der Nachricht um 8,88 Prozent ins Minus.