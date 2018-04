Sanktionen gegen Deripaska dürften weltweit Wellen schlagen

Die Entscheidung der US-Regierung, den russischen Oligarchen Oleg Deripaska auf die Sanktionenliste zu setzen, dürfte weltweit Wellen schlagen. Denn Deripaskas Wirtschaftsimperium hat globale Verzweigungen und zählt wichtige Großfirmen zu seinen Partnern. Unter anderem hält Deripaska eine Sperrminorität am österreichischen Baukonzern Strabag.

Deripaska, dessen Vermögen von Forbes auf 6,7 Mrd. Dollar (5,5 Mrd. Euro) geschätzt wird, ist Haupteigentümer des Konzerns EN+, der Anteile an zwei der weltweit größten Metallproduzenten, Rusal und Nornickel hält. Die in Hongkong börsennotierte Rusal ist einer der größten Aluminiumhersteller der Welt. Zehn Prozent der Produktion werden in die USA ausgeführt. Investitionen gibt es in Italien, Irland, Schweden, Nigeria, Guyana und Guinea. Außerdem hält Rusal eine Beteiligung an dem australischen Aluminiumverarbeiter QAL.