Sanitäter mit Rettungswagen im Pinzgau tödlich verunglückt

Tödlicher Unfall mit dem Rettungswagen - © APA (ÖRK)

Ein Berufssanitäter ist Samstagfrüh in Leogang (Pinzgau) bei einer Kontrollfahrt mit dem Rettungswagen tödlich verunglückt. Der 24-Jährige war mit einem Sanitäterwagen der Bergbahnen auf dem sogenannten Kühbichlgüterweg bergwärts unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.