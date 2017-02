Sanitäranlagen werden auf Vordermann gebracht

Das Schwimmbad Braz wird vom Tourismusverein Braz betreut. Nachdem in den vergangenen Jahren intensiv am und im Becken Instandhaltungsarbeiten durchgeführt wurden, sind nun die Sanitäranlagen dran. Bereits im Herbst wurden die WC-Räume ausgehöhlt und die Grobarbeiten der neuen Sanitäranlagen abgeschlossen. Dabei erhielten die Anlagen neue Türen, das Damen-WC wurde abgeteilt und es entsteht zusätzlich ein behindertengerechtes WC. Die Komplettierungsarbeiten, sowie die Fliesenarbeiten können erst im Frühjahr bei entsprechenden Temperaturen vorgenommen werden. Neben diesen Arbeiten werden auch die üblichen jährlich anfallenden Instandhaltungsarbeiten in Angriff genommen. „Die Kosten der Sanierungsarbeiten können wir durch viel Eigeninitiative niedriger halten“, freut sich Schwimmbadbeauftragter Raimund Bertsch. Auch durch die öffentliche Hand wird das Projekt finanziell unterstützt.