Sanierungsverfahren über weitere Firma der Zech-Gruppe eröffnet

Das Landesgericht Feldkirch hat am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das dritte von vier zahlungsunfähigen Unternehmen der Vorarlberger Zech-Gruppe eröffnet. Am Mittwoch ging es um die Zech GmbH, berichtete der Kreditschutzverband von 1870 (KSV).

Über zwei insolvente Firmen der Gruppe waren die Verfahren bereits am Dienstag eröffnet worden. Die Zech-Gruppe, die im Wesentlichen Fenster und Türen herstellt und zu der insgesamt sieben Unternehmungen zählen, hat in der vergangenen Woche in einer Pressekonferenz über ihre finanziellen Schwierigkeiten berichtet. Der geschäftsführende Gesellschafter Roman Zech stellte für vier Gesellschaften Insolvenzanträge. Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurden nun über die Zech GmbH (Mittwoch) sowie die Zech Fenstertechnik GmbH und die Zech Kunststofffenster GmbH (jeweils Dienstag) eröffnet. Ausständig ist noch das Verfahrens über die Zech Holztechnik GmbH.