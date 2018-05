Sanierungsverfahren über Firmen der Vorarlberger Zech-Gruppe eröffnet

Das Landesgericht Feldkirch hat am Dienstag Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über zwei Unternehmen der Vorarlberger Zech-Gruppe eröffnet.

Feldkirch. Die Zech-Gruppe, die im Wesentlichen Fenster und Türen herstellt und zu der insgesamt sieben Unternehmungen zählen, hat in der vergangenen Woche in einer Pressekonferenz über ihre finanziellen Schwierigkeiten berichtet. Der geschäftsführende Gesellschafter Roman Zech stellte für vier Gesellschaften Insolvenzanträge. Die Zahlungsunfähigkeit betrifft neben der Zech Fenstertechnik GmbH mit Sitz in Dornbirn und der Zech Kunststofffenster GmbH (Götzis, Bez. Feldkirch) auch die Zech Holztechnik GmbH sowie die Zech GmbH. In der Zech-Gruppe wurde 2017 ein Umsatz von knapp 20 Mio. Euro erzielt, die Überschuldung soll im Bereich von etwa zwei Millionen Euro liegen.