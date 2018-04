Sanierung Tunnelanlagen Laternserstrasse

Mit Beginn der ersten Aprilwoche starten auch die Instandhaltungsarbeiten der Tunnelanlagen auf der Laternserstrasse.

Zwischenwasser Aufgrund des hohen Alters und des teils schlechten Zustandes werden in den kommenden Monaten die Tunnelanlagen auf der Straße nach Laterns ausführlich saniert und auch sicherheitstechnisch wieder auf den neuesten Stand gebracht.

Sanierung der Tunnelanlagen notwendig

Bereits vor rund vier Jahren wurde bei einer Bauwerksprüfung der schlechte Zustand der Tunnelanlagen festgestellt und so wurde 2016 mit den Planungsarbeiten für die Sanierung der Anlagen auf der Laternerstrasse begonnen. Vor allem der Suldistunnel, der Blankentunnel, die Galerie Schwarze Rüfe und der Schwarze-Rüfetunnel sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den baulichen und sicherheitstechnischen Anforderungen. Das Land Vorarlberg als Straßenerhalter wird daher über die Sommermonate die notwendigen Arbeiten durchführen lassen. In dieser Zeit wird die Straße teils nur einspurig befahrbar sein und es ist mit leichten Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Risse an den Tunnelschalen

Die Tunnelanlage von Zwischenwasser nach Laterns wurde vor über 30 Jahren in der jetzigen Form dem Verkehr übergeben. Im Laufe der Jahre haben sich dabei an den Tunnelschalen Risse gebildet, welche nun im Zuge der Sanierungsarbeiten ebenso wie die Portalbauwerke repariert werden. In weiterer Folge wird auch die Entwässerung instand gesetzt und eine neue Betriebsstation für die Elektroverteilung errichtet.

Neue Beleuchtung und Steuerungssysteme

Aber auch die sicherheitstechnischen Anlagen entsprechen mittlerweile nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und so werden in den kommenden Monaten auch diese entsprechend der sicherheitstechnischen Vorschriften erneuert oder ergänzt. Dies betrifft vor allem die Beleuchtung, sowie die Verkehrslenkung und –Steuerung. Auch die Niederspannungsverteilung samt Verkabelung und die Steuerungs- und Datenübertragungssysteme werden den heutigen Anforderungen angepasst.

1,9 Millionen Euro für die Tunnelsanierung

Die Sanierungsarbeiten an den Tunnelanlagen nach Laterns starten dabei in der ersten Aprilwoche. Bis Mitte Oktober sollen dann alle baulichen Mängel beseitigt und die Funktion der sicherheitstechnischen Anlagen sicher gestellt sein. Damit soll in weiterer Folge auch die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer und das Anlagen- und Erhaltungsmanagement erhöht werden. Die Kosten für die gesamten Instandhaltungsarbeiten werden dabei mit rund 1,9 Millionen Euro angegeben und werden vom Land Vorarlberg getragen.

Verkehrsbehinderungen über den Sommer