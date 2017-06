Sanierung der Furxstraße läuft auf Hochtouren

In zwei Bauetappen, davon die erste in diesem Jahr bis Ende Oktober und die zweite Etappe dann im nächsten Jahr, wird die Furxstraße vom Bauträger Rhomberg Bau in Bregenz mit knapp zwei Millionen Euro saniert. Auf knapp zwei Kilometer Fläche wurde zu Beginn der Sanierungsarbeiten zwischen dem Ortsteil Sennewies und dem Gasthof Peterhof Furx der in die Jahre gekommene Asphalt abgetragen. Die Randsteine wurden ebenfalls schon in diesem Bereich entfernt. Derzeit sind die umfangreichen Entwässerungs- und Drainagearbeiten im Gang. Im August und September soll laut Zeitplan mit den Straßenbauarbeiten begonnen werden. Ein großer Schwerpunkt sind die Schüttungen an der Straße. Die erste Bauetappe wird Ende Oktober mit dem neu aufgebrachten Asphalt abgeschlossen. Im kommenden Jahr wird das gleiche Prozedere ab Suldis im Bereich Appartement-Anlagen von der Baufirma Rhomberg durchgeführt.