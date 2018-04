Sandro aus Feldkirch: "2015 war ich noch eine Frau"

Feldkirch - Sandro (23) aus Feldkirch war im Jahr 2015 noch eine Frau. W&W sprach mit ihm über Vorurteile, seinen Wandel und Rihanna.

Im Dezember 2015 hat Sandro dann zum ersten Mal zusammen mit seinem besten Freund Männerkleidung für sich gekauft. „So gestyled bin ich noch am selben Abend auf eine Party gegangen. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass ich dort als Sandro jemanden kennenlernen würde – und so war es dann auch, denn ich habe meine spätere Freundin auf dieser Party getroffen. Als Frau wäre mir das sicher nicht passiert“, ist er überzeugt. „Seit 1. Jänner 2016 lebe ich offiziell als Mann und gehe damit auch sehr offen um. Bei einer späteren Beziehung waren die Eltern mit mir als Trans überhaupt nicht einverstanden waren. Sie bezeichneten mich als krank und sagten, in mir stecke ein Dämon. Das war dann auch der Grund, wieso diese Beziehung nicht funktioniert hat.“

Bieber und Rihanna

Die US-Superstars Justin Bieber und Rihanna sind die großen Idole von Sandro, der bereits an mehreren Castings teilgenommen hat, so auch an der UFA Talentbase, präsentiert von WANN & WO, die vor rund einem Monat im Messepark Dornbirn stattgefunden hat. Dort hat er die Caster überzeugt und ein Anmeldeformular für „X Factor“ erhalten. „Ich liebe es, mich zu präsentieren und die Leute zu unterhalten. Darum war ich auch schon bei ,Deutschland sucht den Superstar‘ und ,Die große Chance‘, bei der Sido in der Jury war. Da war ich aber noch eine Frau! Jetzt bin ich in der engeren Auswahl für ,X-Factor‘, wo Sido ja auch wieder einer der Juroren sein wird. Ich bin schon sehr gespannt, ob er sich an mich erinnert, bzw. was er zu meiner Veränderung sagen wird.“