Samsung zeigte faltbares Display

Auf der CES zeigte Samsung erstmals seine faltbaren Smartphone-Displays, allerdings nur hinter verschlossenen Türen. Doch nun wurden technische Details bekannt.

Samsung hat erstmals sein faltbares Smartphone Galaxy X präsentiert. Laut einem Bericht der südkoreanischen Korea IT News zeigte Samsung Display am 10. Jänner mehreren Kunden erste Prototypen des kommenden Smartphones. Diese setzten in punkto Hardware auf die gleiche Ausstattung wie aktuelle Top-Modelle, verfügen aber dank eines flexiblen Displays über einen anderen Formfaktor.