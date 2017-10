Samsung stellt neue Version von Sprachassistent Bixby vor

Samsung hat eine neue Version seines sprachgesteuerten Helfers Bixby vorgestellt und hofft, damit zur Konkurrenz aufzuschließen. Das neue Assistenzsystem Bixby 2.0 sei “universell und für jedes Gerät zu haben”, kündigte Samsung-Manager Eui-Suk Chung am Mittwoch auf einer Entwicklerkonferenz des Konzerns in San Francisco an.

Bisher ist Bixby nur mit dem neuesten Galaxy-Smartphone zu haben. Samsung hatte den Sprachassistenten erst bei der Präsentation des Galaxy S8 im März vorgestellt. Fachleute hatten Bixby im Vergleich vor allem zu Alexa von Amazon, aber auch zu Googles Assistant und zu Apples Siri eher schlechte Noten gegeben. Nun soll Samsungs Sprachassistent einen “wichtigen Sprung nach vorn” machen, wie Manager Chung versprach. Die Nutzer sollen mit Hilfe des Assistenzsystems künftig auch Fernseher, Kühlschränke, Lautsprecher oder “jedes andere vernetzte Gerät” steuern können. Bixby werde nicht nur den Nutzer immer besser kennen und verstehen lernen, sondern auch andere Mitglieder der Familie. Bixby macht dem Nutzer bereits Vorschläge für Aktivitäten oder schlägt ihm Produkte zum Kauf vor, nachdem er bestimmte Objekte in Geschäften oder auf der Straße fotografiert hat. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken