Sammlung Hahn ab Freitag im mumok

Wolfgang Hahn lädt seine Freunde zum Abendessen ein. Jeder soll sein eigenes Geschirr mitbringen. Man isst, raucht, plaudert. Die daraus entstandene Skulptur von Daniel Spoerri ist ab Freitag ebenso im mumok zu sehen, wie große weitere Teile der Kunstsammlung Hahns. Der Restaurator, aber auch Zeitgenosse von Kunst, hat eine Kollektion als Brennglas der 60er zusammengetragen.

Bereits 1978 wurde sie vom mumok gekauft, später weiter ergänzt. Hahn war eine Fixgröße der Kölner und Rheinländischen Kunstszene seiner Zeit, war auch als Restaurator im Dunstkreis der Familie Ludwig tätig, mit vielen Künstlern befreundet, immer der erste in den Galerien und fleißiger Käufer jener Strömungen, für die Köln als Kunststadt steht: Fluxus, Pop und Konzeptkunst, auch der im nahen Paris erblühende Nouveau Realisme. “Er ist und bleibt Zeitgenosse”, so Kuratorin Barbara Neuburger am Mittwoch.