Sammlerbörse und Mädels-Flohmarkt

Eine echte Schatztruhe für alle Sammler alltäglicher Raritäten ist die Sammlerbörse am 6. Mai in Höchst. - © AJK

Wer Raritäten und attraktive Secondhand-Ware sucht, ist am Wochenende in Höchst am richtigen Platz. Am Samstag, 6. Mai, gibt es in der Rheinauhalle die Sammlerbörse. Am Sonntag, 7. Mai, steigt dann der „Mädels-Flohmarkt“.