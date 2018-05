„Sammeln für lebensrettende OP“

Das Team vom Club Vakanz in Dornbirn sammelt für die OP eines krebskranken Freundes. W&W sprach mit DJ Andy Mariacher.

Teure Operation

Bei dem neu aufgetretenen Tumor handle es sich um drei aggressive Schilddrüsenkarzinome am Hals. An der Universitätsklinik in Wien gäbe es ein vielversprechendes Verfahren, eine sogenannte Radio­mikroskopie, mit der die Krankheit womöglich besiegt werden könnte. „Das Verfahren ist ziemlich kompliziert und leider nicht im Standardprogramm der Behandlung vorgesehen. Insgesamt kostet die Operation 8000 Euro. Unser Freund steckt momentan finanziell in einer sehr schwierigen Situation, außerdem hat er eine kleine Tochter im Hauptschulalter. Unser Kollegenkreis besteht hauptsächlich aus Künstlern, da hat keiner mal flott so eine große Summe auf der hohen Kante. Umso mehr freut es uns, dass wir durch unsere Sammelaktion schon die Hälfte des Geldes beisammen haben“, erzählt Andy. „Durch die Spendendosen, die wir im Club aufgestellt haben, sind bis jetzt 4000 Euro zusammengekommen. Man merkt, wie die Leute darauf reagieren: Jeder hat im direkten oder erweiterten Bekanntenkreis jemanden, der ebenfalls mit dieser schrecklichen Diagnose zu kämpfen hat. Wenn uns Gäste fragen, erzählen wir ihnen auch die Geschichte unseres Freundes. Da gibt so gut wie jeder gerne einen Zehner oder so. Wir kleinen Leute müssen zusammenhalten und gemeinsam können wir das auch schaffen“, ist Andy überzeugt.