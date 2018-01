Saminapark im Zeitplan

Beim neuen Wohn- und Geschäftszentrum Saminapark im Zentrum von Frastanz sind die Grundmauern gelegt. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan und schreiten zügig voran, sodass der geplanten Eröffnung im Frühsommer 2019 nichts im Wege steht.

FRASTANZ „Wir liegen mit allen Arbeiten derzeit voll im Zeitplan, so uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht“, berichtet Projektleiter Günther Ammann von der Panorama Wohnbau GmbH. „Wir sind sehr zufrieden. Die Fundamente sind gelegt, die zweigeschossige Tiefgarage ist fast planmäßig in Bau“, bestätigen die Projektverantwortlichen Dir. Markus Prünster (Raiba im Walgau) und Geschäftsführer Rainer Hartmann (E-Werke Frastanz) für die Saminapark GmbH. Die nächsten Monate stehen im Zeichen des Rohbaus für die drei Gebäudeeinheiten.

Der neue Saminapark soll sich zum Herzstück von Frastanz entwickeln und in einem gestärkten Ortszentrum neuen Raum zum Wohnen, Erleben und Einkaufen bieten. Insgesamt entstehen drei Gebäude, in welchen 25 Zwei-, Drei- und Vierzimmer-Wohnungen (davon 9 Miet- und 16 Eigentumswohnungen), Geschäfte und ein Apartmenthotel Platz finden. Neben abwechslungsreichen Einkaufsmöglichkeiten mitten im Zentrum soll auch das gastronomische Angebot überzeugen. So wird nicht nur eine Postfiliale und ein Regionalshop, sondern auch eine Bäckereifiliale mit Café und die vielfach ausgezeichnete Eisdiele Kolibri in den Saminapark einziehen.