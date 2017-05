Samina expandiert ins Morgenland

Der Spezialist und Vorreiter für einen naturgesunden Schlaf hat in den letzten Jahren durch seine Innovationen SAMINA Gravity® (Schlafen in Schräglage) oder SAMINA SoundLife Sleep System® (MusikMedizin im Schlaf) aufhorchen lassen. Das macht sich nun mit weiteren Auslandsmärkten und deutlichen Zuwächsen im Markt bemerkbar.

Mit den neuen Partnern Samira und Nawat Al Mughairi, die erfolgreich im Gesundheitsmarkt etabliert sind, sollen künftig neben Oman auch in Bahrain, Katar, Kuwait, Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten der gesunde SAMINA Schlaf angeboten werden. „Die zahlreichen Gespräche zeigen uns, dass in diesen Regionen genauso viele Menschen Schlaf- und Gesundheitsprobleme haben wie bei uns. Zudem sind das heiße Klima und der permanente Einsatz von Klimaanlagen nicht automatisch schlaffördernd. Deshalb freuen wir uns, dass wir auch dort mit unserem Know How und unseren Produkten bewährte Unterstützung bieten können,“ fasst SAMINA Gründer Günther W. Amann seine Oman-Reise zusammen.

Um sich für diese und weitere Wachstumsschritte rüsten zu können nutzt SAMINA aktuell eine „Schwarm-Finanzierung“ – auch als Crowdinvesting bekannt. Schon ab € 1.000,- können Anleger in die mit „sehr guter“ Bonität bewertete SAMINA Produktions- und Handels GmbH in Frastanz investieren – zu einem jährlichen Fixzinssatz von voraussichtlich 5 Prozent. Damit könnte dies auch für Kleinanleger durchaus interessant sein.

https://www.finnest.com/de/in-samina-investieren/

SAMINA hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Vorreiter für einen qualitativ hochwertigen Schlaf mit Therapiewirkung entwickelt. Dies spiegeln nicht nur ausgezeichnete Kundenreferenzen und Referenzen aus der Hotellerie wider, sondern auch das wachsende Kooperations-Netzwerk von Schlafmedizinern, Ärzten und Therapeuten sind ein Garant für den hohen Nutzwert der SAMINA Produkte. In USA wird SAMINA bereits als „World’s Healthiest Bed“ gehandelt.