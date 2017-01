Samba-Duo kickt im Reichshofstadion

Seit einigen Wochen haben die beiden jungen Brasilianer Victor Jatoba (19 Jahre) und Lucas Barbosa (20 Jahre) bei der Truppe von Lassaad Chabbi mittrainiert. Nachdem sie in den Trainingseinheiten und den Vorbereitungsspielen eine Leistungsprobe abgeben konnten, hat sich die Austria mit den Spielern darauf geeinigt, dass sie vorerst als Amateurspieler zum Verein stoßen werden. In den kommenden Monaten werden sie bei der Austria-Amateurmannschaft genauer beobachtet werden können und haben so die Möglichkeit für einen Profivertrag zu empfehlen.Jatoba ist ein großer und schneller Defensivspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann.

Lucas Barbosa ist Stürmer. Er zeichnet sich durch ein gutes Dribbling aus und hat mit einem Tor im Testspiel gegen den FC Vaduz vor wenigen Tagen seine Torgefährlichkeit bereits angedeutet