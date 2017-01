Samba-Duo kickt im Feldkircher Waldstadion

Der in Rio de Janeiro geborene Baloteli begann bei CA Votuporanguense und wechselte erst im letzten Jahr zu Marcílio Dias. Ariel wurde in Ouro Fino geboren und ist mit seinen 26 Jahren schon einige Male herumgekommen. Neben diversen Stationen in Brasilien war der 178 cm große Stürmer u. a. in der Saison 2008/09 bei Estoril Praia (Portugal) und im Jahr 2010 bei den Fort Lauderdale Strikers (USA) am Ball.

„Für uns war Europa immer ein Traum. Wir können es kaum erwarten dort anzukommen und anfangen zu trainieren“, sagten die beiden Brasilianer mit breitem Grinsen kurz nach ihrer Ankunft am Züricher Flughafen, wo die Jungs von Obmann Bernhard Neuberger und Nachwuchsleiter Thomas Schratter in Empfang genommen wurden. Als Dolmetscher fungierte Lucas Alves Gomes, der seit einigen Jahren im Ländle weilt und beim FC Bizau Fußball spielt.

„Uns wurden diese beiden Spieler ans Herz gelegt und es freut uns sehr, dass sie Sparkasse FC BW Feldkirch als mögliches Sprungbrett nutzen möchten. Wir werden ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten und behutsam ins Team und in die Gesellschaft eingliedern“, so Obmann Bernhard Neuberger.