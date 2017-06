Samariterbund kritisiert Flüchtlingspolitik

Schnabl sieht "komplettes Versagen der Politik" - © APA (Archiv)

Angesichts der steigenden Zahl der im Mittelmeer verunglückten Schutzsuchenden hat der Arbeiter-Samariterbund (ASB) die Flüchtlingspolitik heftig kritisiert. “Eine Politik der Abschottung, wie sie derzeit in der EU gelebt wird, führt zwangsläufig zu einer katastrophalen Situation, die NGO-Einsätze im Mittelmeer notwendig macht”, so Franz Schnabl, ASB-Präsident am Donnerstag.