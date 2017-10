Salzburgs Landeshauptmann über Wahlkampf-Stil “erschüttert”

Haslauer ortet Spaltung im Land - © APA

Salzburgs ÖVP-Obmann Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat am Donnerstag zum laufenden Wahlkampf Stellung genommen und dabei den Stil der SPÖ massiv kritisiert. Er sei “erschüttert, was da abgeht. Der Schaden ist für die ganze Politik enorm und begrenzt sich nicht auf einzelne Parteien”, sagte er im Gespräch mit der APA. “Ich halte das für einen Tabubruch, was da passiert.”