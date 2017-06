Salzburgs Erfolgscoach Oscar vor Absprung zu Saint-Etienne

Der 44-Jährige hatte sich in den vergangenen Monaten zu seiner Zukunft in Salzburg aber stets bedeckt gehalten. Offenes Geheimnis war, dass Oscar mit der Transferpolitik der “Bullen” nicht immer einer Meinung war. Sein Vertrag bei Salzburg läuft noch bis Sommer 2018. Die Ablösesumme soll knapp über eine Million Euro betragen.

Saint-Etienne ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Der momentan bei Southampton engagierte Wunschkandidat Claude Puel sagte dem französischen Rekordmeister (10 Titel) ab. Auch die Gespräche mit Frankreichs Ex-Internationalen Patrick Vieira (New York City FC) verliefen ergebnislos. Mit Oscar ist der Club offenbar in regem Austausch. Die “L’Equipe” berichtete Montag, dass aber noch in “einigen Punkten” Gesprächsbedarf herrsche.

So hätten sich die in der Ligue 1 in der abgelaufenen Saison achtplatzierten “Grünen” (Les Verts) mit Oscar noch nicht auf die genaue Vertragslänge geeinigt, außerdem sei die Anzahl seiner Assistenten Streitthema. Dennoch hielt die Sport-Tageszeitung fest, dass die grundsätzliche Einigung über sein Engagement bereits gefallen sei. Bis spätestens Donnerstag sollte der Wechsel nach Frankreich fixiert sein.

Für Salzburg käme der Abgang des Erfolgstrainers zu einer ungünstigen Zeit. Im Juli startet die Qualifikation zur Champions League, die Salzburg im zehnten Anlauf erstmals erreichen könnte. Der Trainingsstart in Taxham ist für 19. Juni fixiert. Geht Oscar, deutet offenbar vieles auf eine interne Lösung hin. Die “Salzburger Nachrichten” sehen Liefering-Coach Thomas Letsch ist der Pole-Position für den Posten. Der Deutsche sprang bereits im Herbst 2015 nach dem Rauswurf von Peter Zeidler als Trainer der Profis ein, ehe Oscar übernahm.

(APA)