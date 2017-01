Der Salzburger Domkapellmeister Janos Czifra ist laut Kathpress mit dem Päpstlichen Silvesterorden ausgezeichnet worden. Den 65-Jährigen zeichne neben hoher fachlicher Qualität auch sein tiefer Glaube und das Verständnis für die Bedeutung der Musik in der Liturgie aus, so die Erzdiözese in einer Aussendung. Der Silvesterorden zählt zu den höchsten, den die katholische Kirche zu vergeben hat.

(APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken