Salzburger Walkner fährt bei “Dakar” um Podestplatz

Walkner nimmt zum 3. Mal die Extrem-Rallye Dakar in Angriff - © APA (AFP)

Ein Jahr nach seinem bei einem Sturz erlittenen Oberschenkelbruch nimmt Matthias Walkner am 2. Jänner in Asuncion (Paraguay) zum dritten Mal die Extrem-Rallye Dakar in Angriff. Körperlich fühlt sich der KTM-Werksfahrer nach der Zwangspause wieder stark, nach perfekter Vorbereitung hält er einen Platz unter den ersten fünf für möglich. “Die Top drei wären ein Wahnsinn”, erklärte der Salzburger.