Salzburger SPÖ-Landesparteitag im Zeichen der Wahl

Kern, der sich entschuldigte, wegen einer Vielzahl an Terminen nicht nach Salzburg gekommen zu sein, schoss in seiner Botschaft schwer gegen die ÖVP. Er sprach von einer beispiellosen Hetzkampagne einiger Medien und einzelner Journalisten gegen die SPÖ und seine Person. Die ÖVP verfolge den Plan, den Wahlkampf zu zerstören. “Sie will keine Diskussion, keinen Wettbewerb der Ideen. Würde sie ihre Pläne offen kommunizieren, würde sie keiner in diesem Land wählen. Wir haben uns auf die Seite der Menschen geschlagen.”

Der nach Salzburg gereiste SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil forderte von seiner Partei eine Rückbesinnung auf sozialdemokratische Inhalte. Er warnte – ohne die ÖVP auch nur einmal mit dem Namen zu nennen – eindringlich vor Wirtschaftsliberalismus samt Privatisierungen, einem Zurückdrängen der Sozialpartnerschaft und einem Auseinanderdriften von Einkommenssituation und Lebenserhaltungskosten. “Wenn wir in dieser schwierigen letzten Woche zusammenhalten, unseren Inhalten vertrauen und uns unserer Stärke besinnen, bin ich überzeugt, dass wir am 15. Oktober ein ausgezeichnetes Ergebnis einfahren werden.”

SPÖ-Landesparteivorsitzender Walter Steidl umriss beim Landesparteitag die inhaltlichen Positionen der SPÖ Salzburg für die verbleibenden Monate bis zur Landtagswahl im kommenden Frühjahr. Die Schlagworte des Programms: Soziale, wirtschaftliche und innere Sicherheit und damit ein gutes Leben für alle Salzburger. “Der Begriff Sicherheit ist schon viel zu lange von rechten und rechtskonservativen Kräften im Land besetzt. Das dürfen wir nicht den anderen überlassen”. So brauche es etwa Schutz vor Verarmung und Demokratieverlust. Alleine in Salzburg würden 75.000 Menschen mit ihren Kindern an oder unter der Armutsgrenze leben, die Mittelschicht komme bei Wohn- und Lebenskosten immer mehr unter Druck.

Am Nachmittag steht die Bestätigung der Kandidaten für die Landtagswahlen im April 2018 auf dem Programm. Die Wiederwahl von SPÖ-Chef Steidl gilt als gesichert, einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Zwischen der Nationalrats- und der Landtagswahl muss die Salzburger SPÖ übrigens noch eine dritte Wahl schlagen. Am 26. November wird ein Nachfolger für den im September zurückgetretenen Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) gewählt. Schaden hatte nach dem (noch nicht rechtskräftigen) Schuldspruch in einem Untreueprozess sein Amt niedergelegt.

(APA)