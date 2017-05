Salzburger rettete 35-Jährigen nach Sturz mit Quad aus Enns

Der Quad-Fahrer erlitt schwere Kopfverletzungen - © APA (WASSERRETTUNG SALZBURG)

Ein 38-Jähriger aus Filzmoos hat am Freitagnachmittag einen mit seinem Quad in die Enns in Flachau (Pongau) gestürzten Mann aus dem Wasser gerettet. Der Quad-Fahrer wurde beim Sturz in die parallel zur Landestraße fließende Enns vom Quad geschleudert. Es riss ihm den Sturzhelm vom Kopf und er trieb einige Meter regungslos im Fluss. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen, teilte die Polizei mit.