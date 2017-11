Salzburger Museum der Moderne zeigt "Raum & Fotografie"

Ein langer dunkler Gang, zwei Vorhänge und dann ein vollkommen finsterer Raum, in dem nur ein kleiner Lichtpunkt flackert. Langsam schälen sich filigrane Zeichnungen aus der Finsternis, das Auge gewöhnt sich an die Dunkelheit. Für die aktuelle Ausstellung "Raum & Fotografie" hat das Salzburger Museum der Moderne auch eine Camera obscura eingerichtet. Sie fängt das Licht der Stadt ein.

In den 1950er-Jahren seien viele Künstler zu Serien übergegangen, um Prozesse sichtbar zu machen. Ein Einzelbild sage bei Prozessen wenig aus, meinte die Kuratorin. Ein Beispiel dafür ist die Serie “Errichtung eines Gerüstes” von Wolfgang Kudrnofsky, einem in Wien geborenen Künstler.

Die Schau präsentiert viele aktuelle Arbeiten. So ist der Niederländer Henk Wildschut mit einer Serie von Arbeiten aus dem Zyklus “Ville de Calais” vertreten, der die Flüchtlingsquartiere am Rande der französischen Stadt zeigt. Die Künstlerin Hito Steyerl spielt in ihrer Videoprojektion “How not to be seen” damit, wie man entgegen aktueller Überwachungsszenarien unsichtbar wird.