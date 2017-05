Salzburger Meisterstück in Mattersburg vor Vollendung

Vier Heimsiege in fünf Frühjahrspartien machen Mattersburg vor dem Duell mit dem überlegenen Tabellenführer viel Mut. Die starke Form unter Trainer Gerald Baumgartner ist auch Salzburg-Coach Oscar Garcia nicht entgangen. “Mattersburg ist die zweitbeste Mannschaft 2017 (punktegleich mit Admira). Sie sind im Abstiegskampf, trotz des Polsters, den sie haben. Sie werden alles geben, um oben zu bleiben”, betonte der Spanier. “Es war immer schwer, gegen Mattersburg zu spielen”, gab Oscar zu Protokoll.

Unterdessen will die Wiener Austria im Rennen um die Europa-League-Startplätze für klare Verhältnisse sorgen. Siegen die Wiener im Sonntag-Spiel der 32. Runde beim SCR Altach (16.30 Uhr/live ORF eins und Sky), haben die Violetten bei dann noch vier ausstehenden Runden sieben Zähler Vorsprung auf die im Moment drittplatzierten Vorarlberger. An die Cashpoint-Arena hat die Austria allerdings nicht die besten Erinnerungen. Insgesamt hat Altach von den vergangenen fünf Duellen mit der Austria vier gewonnen. Die Vorarlberger müssen aber auf mehrere Stammkräfte verzichten. Benedikt Zech zog sich in St. Pölten eine schwere Gehirnerschütterung zu, Kapitän Philipp Netzer und Stammkeeper Andreas Lukse laborieren an Muskelverletzungen. Fix ausfallen wird auch der gesperrte Patrick Salomon. Louis Ngwat-Mahop ist darüber hinaus fraglich.

Der SK Sturm liegt im Dreikampf um die Europa-League-Startplätze aktuell im Hintertreffen. Auf dem vierten Tabellenplatz liegend, peilen die Steirer im Heimspiel gegen St. Pölten am Samstag (18.30) deshalb einen Sieg an. Die Gäste sind ihrerseits im Rennen um den Ligaverbleib voll gefordert. Sturm-Coach Franco Foda stellt sich jedenfalls auf aggressiv spielende Gäste ein. “St. Pölten steckt mitten im Abstiegskampf. Sie werden alles investieren, um das Spiel zu gewinnen”. Sturm hat das erste Saisonduell mit St. Pölten (3:1) gewonnen, danach siegte der Aufsteiger jedoch zweimal mit 2:1. In der Merkur Arena sind die Niederösterreicher damit bereits siegreich vom Rasen gegangen.

Angesichts der aktuellen Misere könnte es für Rapid wohl angenehmere Gegner als den WAC geben. In den zwölf Liga-Duellen mit den Kärntnern vor dem Heimspiel am Samstag reichte es für die Hütteldorfer nur zu einem Sieg, die jüngsten beiden Partien gingen verloren. Damit der Rekordmeister nicht vollends im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga versinkt, sollte dieser Trend tunlichst gestoppt werden. Warum es gegen die Wolfsberger so oft nicht klappt, weiß selbst Trainer Goran Djuricin nicht genau. “Anscheinend ist der WAC gegen uns immer topmotiviert”, vermutete der 42-Jährige. Zuversicht gibt das bevorstehende Comeback von Louis Schaub nach über einem Monat Verletzungspause.

Für die SV Ried geht es am Samstag im Heimspiel gegen die Admira um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Fünf Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer vier Punkte – ein Erfolg über die fünftplatzierten Südstädter könnte die Lage der Innviertler deutlich verbessern. Nicht zuletzt aufgrund des 1:1 vor einer Woche bei Quasi-Meister Red Bull Salzburg zeigte sich Ried-Trainer Lassaad Chabbi optimistisch. “Da haben wir gezeigt, dass Ried lebt und wir nicht auf dem Tabellenplatz stehen, den wir verdient haben. Wir wollen so schnell wie möglich von unten raus”, erklärte der 55-Jährige. Sein Admira-Kollege Damir Buric ist auf hoch motivierte Gastgeber eingestellt. “Wir kennen die Tabelle. Es geht für sie um extrem viel, das wird ein aggressives Spiel”, vermutete der Kroate.

