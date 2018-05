Salzburger Koalitionsverhandler mit Gesprächen zufrieden

Eine Landesregierung aus ÖVP, Grünen und NEOS im Bundesland Salzburg rückt näher: Die Chefverhandler der drei Parteien zogen am Freitagvormittag kurze Zwischenbilanz über den bisherigen Stand der Gespräche: Knapp die Hälfte der insgesamt 14 inhaltlichen Themenblöcke wurde inzwischen besprochen. Das Ziel ist weiterhin ein Abschluss der Verhandlungen bis 27. Mai.

Abgesehen von den üblichen Aussagen wie “Gutes Klima” und “Gespräch auf Augenhöhe” warf Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) den wartenden Medienvertretern heute zumindest ein paar kleine inhaltliche “Zuckerl” zu: So möchte die künftige Regierung in Salzburg ein Bundesmuseum für österreichische Fotografie in Salzburg etablieren und mit dem Kulturminister rasch Gespräche aufnehmen. Zudem strebe man ein Fünf-Jahres-Programm an, mit dem Salzburg das “lehrlingsfreundlichste Bundesland” werden soll, so Haslauer. Außerdem solle massiv in den Ausbau des Breitbandes investiert werden.