Salzburger Festspieleröffnung mit vielen Jedermann-Künstlern

“Wir haben dafür so viele Zählkarten wie noch nie aufgelegt”, berichtete Rabl-Stadler voller Vorfreude auf den Festspielsommer und das davor stattfindende Fest für alle Salzburger und Gäste. Am 22. Juli werden an 32 Spielorten insgesamt 79 Programmpunkte geboten, alle Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt zu besuchen. Bei manchen Programmen muss man sich aber eine der insgesamt 13.800 Zählkarten besorgen, um sich einen Platz zu sichern.

Dass der “Jedermann” schon am Vortag Premiere hat, ist für das Fest zur Festspieleröffnung ein Glücksfall. “Damit haben die Schauspieler am 22. Juli frei”, scherzte Organisatorin Renate Bienert. Sie konnte heuer wieder viele Künstler aus dem “Jedermann” für das Fest gewinnen. Die neue Buhlschaft Stefanie Reinsperger und Mammon-Darsteller Christoph Franken haben zugesagt, zur beliebten Autogrammstunde zu kommen. Bei der Benefizaktion “Schleck für den guten Zweck” werden Mitwirkende aus dem “Jedermann” und anderen Produktionen zwischen 14.30 und 19.00 Uhr auf dem Alten Markt Eis verkaufen. Der Erlös soll an den Vinzibus Salzburg gehen.

Peter Lohmeyer, Tod im “Jedermann”, liest aus Nikolai Gogols Komödie “Der Revisor”. Hanno Koffler, in der Rolle des Teufels und des Guten Gesell zu erleben, trägt mit einer Lesung aus dem Roman “Tschick” zum Fest bei. Schuldknecht Fritz Egger verwandelt sich für seine Soloproduktion in “Herr Karl”.

Für die Fans der klassischen Musik gibt es eine Generalprobe mit dem Mozarteumorchester Salzburg unter Mirga Grazinyte-Tyla, bei der Werke von Bruckner, Mozart und Schubert zu hören sein werden. Henry Purcell steht bei einem Konzert des musicAeterna Choir mit Teodor Currentzis auf dem Programm. Eine öffentliche Meisterklasse mit Christa Ludwig oder ein Auftritt des Pianisten Igor Levit gehören zu den weiteren Höhepunkten des Festes.

Die Volkskultur ist mit dem Begrüßungssalut der Brauchtumschützen, dem Tanz der Kulturen, dem Salzburger Volksliedsingkreis oder dem traditionellen Fackeltanz vertreten. Die Salzburger Militärmusik zeigt auf dem Domplatz ebenso ihr Können wie das zwölfköpfige Blasorchester Fanfare Ciocarlia aus Rumänien – eine Formation, die auf Wunsch von Festspielintendant Markus Hinterhäuser eingeladen wurde.

Die Ausgabe der Zählkarten findet am Samstag, 8. Juli, ab 9.30 Uhr an der Tageskasse der Salzburger Festspiele statt.

