Salzburger Ex-FPÖ-Chef Schnell mit Liste bei Wahl

Der 2015 aus der FPÖ ausgeschlossene Salzburger Ex-Landesparteichef Karl Schnell will bei der Nationalratswahl am 15. Oktober mit einer eigenen Liste antreten. Wie die “Presse Online” am Freitag berichtete, habe er die drei dafür notwendigen Parlamentarier-Unterschriften zusammen. Schnells Partei, die “Freie Partei Salzburg”, soll bei den Parlamentswahlen als “Freie Partei Österreich” reüssieren.