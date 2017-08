Salzburger Angriffswirbel nimmt Kurs auf Altach

Fußball-Meister Red Bull Salzburg will nach dem 5:1-Kantersieg gegen Admira Wacker in der Vorwoche die Schlagzahl hoch halten. Coach Marco Rose forderte beim SCR Altach am Samstag den nächsten “positiven Auftritt” seiner Mannschaft. “Wir wollen das Signal, dass wir gegen die Admira gesetzt haben, mitnehmen und gegen Altach wieder einen positiven Auftritt hinlegen”, führte der Deutsche aus. Der Saisonstart – Salzburg steht mit zwei Siegen und einem Remis auf Platz zwei der Tabelle – stimme ihn grundsätzlich sehr positiv, er wollte die Ergebnisse bisher aber nicht überwertet wissen.

Altach musste jüngst eine Niederlage gegen den WAC verarbeiten. “Es tut uns natürlich weh, weil wir gegen Wolfsberg punkten wollten”, haderte Altach-Trainer Klaus Schmidt immer noch mit der 0:1-Niederlage in Kärnten am Sonntag. Vor dem Titelverteidiger hat der SCR-Coach Respekt. Die Salzburger würden “von Woche von Woche besser”, bemerkte Schmidt, der neben den Langzeitverletzten auch wieder Kapitän Philipp Netzer und Louis-Clement Ngwat-Mahop vorgeben muss. “Gegen die Admira, das war schon Fußball vom Feinsten. Und vor allem die Einzelspieler sind überragend.”

Die angesprochenen Admiraner empfangen im einzigen Sonntagsspiel Rapid. Die Admira möchte dabei beweisen, dass die 1:5-Abfuhr in Salzburg ein einmaliger Ausrutscher war, für Rapid zählen nach dem unbefriedigenden Derby gegen die Austria nur drei Punkte.

Admira-Übungsleiter Damir Buric ist trotz der Klatsche in Salzburg zuversichtlich: “Die Art und Weise, wie die Mannschaft gearbeitet hat diese Woche, hat gut ausgesehen”, so Buric, der sein Team trotz nur eines Sieges in den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen sogar leicht über dem Soll sieht. “Ich finde, wir haben ein brutales Auftaktprogramm gehabt.

Rapid verspielte in dieser Saison schon zwei Mal eine 2:0-Führung, nun fordert Trainer Goran Djuricin mehr Effizienz vor dem Tor. Den Heimweg möchte er am Sonntag mit drei Zählern im Gepäck antreten: “Wir haben jetzt wieder ein neues Spiel vor uns, möchten es wieder so gut gestalten wie zuletzt, die Fehler abstellen und dann natürlich mit einem Sieg nach Hause fahren.”

Einen Sieg Rapids verhinderte am vergangenen Spieltag die Wiener Austria. Das 2:2 im Derby brachte den Veilchen viel Aufwind. “Die Stimmung ist sichtlich besser geworden. Wir haben viel für die Moral gemacht”, sagte Trainer Thorsten Fink. Ihm fehlen neben den Langzeitverletzten Robert Almer und Lucas Venuto sowie den vor dem Abschied stehenden Larry Kayode auch Alexander Grünwald, der sich im Derby eine Knieverletzung zuzog.

Aufsteiger LASK wusste in den ersten drei Runden zu überzeugen, hält derzeit bei sieben Punkten. Beim 1:1 in Salzburg zeigte man zuletzt, dass man auch Duelle mit den Spitzenteams nicht scheut. Entsprechend selbstbewusst tritt Trainer Oliver Glasner auch vor dem Duell mit der Fink-Elf auf. “Die Austria hat sehr viel Qualität. Aber wir sind unangenehm zu spielen, haben Mittel, die es dem Gegner schwer machen”, wusste Glasner.

Sturm Graz ist als einziges Team der Fußball-Bundesliga nach drei Spielen noch ohne Punkteverlust. Gegen den Wolfsberger AC soll die Serie fortgesetzt werden. Mit vier Siegen waren die Grazer zuletzt vor 34 Jahren gestartet. “Die Mannschaft zeigt sich sehr wissbegierig und muss nun dranbleiben”, sagte Coach Franco Foda.

Fodas Gegenüber Heimo Pfeifenberger versprach mehr als geballte Defensivkraft. “Wir waren zuletzt sehr kompakt, haben wenig zugelassen. Das wird auch gegen Sturm wichtig sein. Aber nur defensiv spielen geht auch nicht”, so der WAC-Trainer, der in der Hintermannschaft improvisieren muss. Weil Thomas Zündel nach seiner Roten Karte gegen Altach fehlt, wird der von Kapfenberg geholte Dominik Frieser als Rechtsverteidiger auflaufen.

Saisonübergreifend seit sechs Bundesliga-Partien ohne vollen Erfolg ist der SKN St. Pölten. Das soll sich aus Sicht von Trainer Jochen Fallmann am Samstag gegen Mattersburg ändern. Arbeiten müssen die “Wölfe” dafür seiner Ansicht nach an bekannten Defiziten: “Wir müssen unsere individuelle Schwächen in der Defensive, im Spielaufbau abstellen und vorne unsere Chancen nutzen.” Dass der letzte Sieg am 13. Mai daheim ausgerechnet gegen die Burgenländer gelang, soll als gutes Omen dienen.

Gerald Baumgartner, der Coach der Mattersburger, erwartet trotz der jüngst schwachen Ergebnisse der Niederösterreicher eine “harte Nuss”. “Sie haben nicht ihr wahres Leistungsvermögen abgerufen”, sagte der Salzburger. “Ich erwarte ein schweres Auswärtsmatch und einen Gegner, der um alles kämpfen wird, der unbedingt die ersten Punkte holen will.” Beim 2:3 zu Hause gegen Sturm Graz habe man das “eine oder andere Tor zu einfach” bekommen. “Da müssen wir sehr wachsam sein und das sofort abstellen”, so Baumgartner.

