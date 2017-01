Salzburger Alkolenker landete in Fluss

Promillebedingt arbeitsreiche Nacht der Salzburger Polizei - © APA (Symbolbild)

Ein Alkolenker ist in der Nacht auf Samstag in Pichl in einer Kurve geradeausgefahren und in der Fuscher Ache gelandet. In Saalfelden verursachte eine betrunkene Kellnerin einen Frontalzusammenstoß und in Bischofshofen wäre ein sturzbetrunkener Fahrer fast in ein Polizeiauto gekracht, berichtete die Salzburger Exekutive am Samstag von einer promillebedingt arbeitsreichen Nacht.