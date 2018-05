Salzburg will sich gegen Sturm mit Titel trösten

Die internationale Reise von Red Bull Salzburg ist an ihr - bitteres - Ende gekommen, noch haben die "Bullen" aber zwei große Saisonziele. Das erste soll am Sonntag (16.30 Uhr/ORF eins) im Hit der 33. Bundesliga-Runde erreicht werden. Im Heimduell gegen den einzigen verbliebenen Konkurrenten Sturm Graz reicht ein Remis, um den historischen fünften Fußball-Meistertitel en suite perfekt zu machen.

“Es ist die Konstellation Erster gegen Zweiter, da ist schon viel gesagt”, meinte Salzburg-Coach Marco Rose, dessen Truppe am kommenden Mittwoch im Cupfinale von Klagenfurt erneut auf die Steirer trifft. Ganz unabhängig davon ist Rose in den Stunden vor dem Spiel aber vor allem als Psychologe gefordert. Das bittere Halbfinal-Aus gegen Olympique Marseille dürfte so manchen Kicker noch länger beschäftigen.