Salzburg will im Hexenkessel ersten Schritt zum Finale tun

Wer im Europa-League-Halbfinale steht, hat Lust auf mehr. Das gilt auch für Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg, der am Donnerstag (21.05 Uhr/live Puls 4 und Sky) im Hinspiel bei Olympique Marseille gefordert ist. "Wir sind schon so weit gekommen, natürlich wollen wir jetzt auch noch den Schritt ins Finale machen", sagte Goalgetter Munas Dabbur vor dem historischen Auftritt.

Im Duell mit Salzburg wird der 54-jährige Franzose wie schon beim jüngsten 5:1-Ligasieg über Lille eher wieder zu seiner Standardformation zurückkehren. Fix fehlen ihm nur Außenverteidiger Hiroki Sakai und Goalie Steve Mandanda, Innenverteidiger Rolando ist fraglich. Denkbar ist damit, dass Garcia Luiz Gustavo, 2013 Champions-League-Sieger mit den Bayern, zurückziehen könnte und dann mit einer Vierer-, aber auch Fünferkette spielen könnte. Der Coach will jedenfalls “auf dieser dynamischen Welle weiterschwimmen”, wie er am Wochenende erklärte. Offensivmann Florian Thauvin, mit 19 Saisontreffern in der Ligue 1 Nummer drei hinter den PSG-Stars Edinson Cavani (25) und Neymar (20), stellt sich auf harte Gegenwehr ein. “Wir erwarten ein kompliziertes Spiel”, sagte der 25-Jährige.

Recht unkompliziert ist Salzburgs eigene Personalsituation. Trotz des bevorstehenden 55. Saisonpflichtspiels sind alle Kicker einsatzbereit, selbst Amadou Haidara wurde nach seiner im Cup erlittenen Risswunde am Oberschenkel rechtzeitig fit. In jedem Fall wartet auf das Team von Marco Rose ein Hexenkessel, die Partie ist so wie das Rückspiel in Salzburg am 3. Mai mit über 60.000 Fans ausverkauft – rund 700 werden aufseiten von Valon Berisha und Co. sein. Marseille ist im Beliebtheitsranking in Frankreich zwar zuletzt erstmals von PSG abgelöst worden, aber immer noch die Nummer zwei. Rund 20 Prozent der französischen Fußballfans bekennen sich zu OM.