Salzburg will EBEL-Titel endlich vor eigenen Fans feiern

Die Saison der Erste Bank Eishockey Liga gipfelt in einem siebenten und alles entscheidenden Finalspiel. Red Bull Salzburg und HCB Südtirol duellieren sich am Freitag (20.20 Uhr/live ServusTV und Sky) im Salzburger Volksgarten um den Meister-Pokal. Für Salzburg wäre es das erste Mal nach dem beim Premierenerfolg 2007, dass man die EBEL-Trophäe vor den eigenen Fans stemmen dürfte.

“Es ist toll, wenn man ein siebentes Spiel in der Finalserie in Salzburg erleben darf. Ich freue mich schon sehr darauf, zuhause, vor den eigenen Fans, den Freunden und der Familie zu spielen, da kribbelt es schon den ganzen Tag lang, das kann man fast nicht beschreiben. Das erlebt man nicht so oft und daher muss man das wirklich genießen”, erklärte der 38-jährige Verteidiger in Vorfreude auf das Entscheidungsspiel.