Salzburg wahrte mit Sieg in Wolfsburg CHL-Aufstiegschance

Erfolgserlebnis für die Salzburger - © APA

Red Bull Salzburg hat am Dienstag die Chance auf den Aufstieg in die K.o.-Phase der Champions Hockey League gewahrt. Die “Bullen” gewannen auswärts gegen den deutschen Vizemeister Wolfsburg Grizzlys in einem wahren Torfestival 5:4. In Gruppe A liegt das Team von Head Coach Greg Poss einen Spieltag vor Ende der Gruppenphase an der zweiten Position, die für das Weiterkommen reichen würde.