Salzburg verpflichtete Youth-League-Held Daka fix

Bekannt wurde Daka durch seine Treffer in Salzburgs Youth-League-Team. Im Halbfinale gegen den FC Barcelona war der 1,85 m große Angreifer ebenso zur Stelle wie im gewonnenen Finale gegen Benfica Lissabon. In Salzburg wird er vorerst als Kooperationsspieler für den Erste-Liga-Club Liefering spielen und soll sich Schritt für Schritt an die Profis der “Roten Bullen” heranarbeiten.

(APA)