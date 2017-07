Salzburg unter Rose verlässlich und weiter ohne Gegentor

Marco Rose machte mit Salzburg bisher vieles richtig - © APA

Red Bull Salzburg ist makellos in diesen Fußball-Sommer gestartet. Unter dem neuen Trainer Marco Rose hat man bisher alle vier in allen drei Bewerben absolvierten Partien gewonnen und dabei kein Tor kassiert. Am Samstag glückte auch der Bundesliga-Auftakt – mit einem 2:0-Auswärtssieg beim WAC. Vor der ersten schwierigen Prüfung gegen HNK Rijeka sollte das allerhand Selbstvertrauen geben.