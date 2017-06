Salzburg und OÖ klagen Gut Aiderbichl

So steht es in der Klageschrift, die dem “Kurier” vorliegt. Einen Voraus-Bericht der Zeitung über die Klage bestätigte am Dienstagnachmittag Peter Egger, Sprecher des Landesgerichts Salzburg, der APA.

Die Klage bezieht sich auf ein Testament im Juni 2006, in dem der Millionär die Bundesländer je zur Hälfte als Erben seines Vermögens eingesetzt habe. Ende Juli 2010 habe er ein weiteres Testament unterschrieben, mit dem alle bisherigen widerrufen worden seien. Allerdings soll der im November 2011 verstorbene Gönner nicht anwesend gewesen sein, als die drei Testamentszeugen ihre Unterschrift leisteten, so die Kläger. Die beschuldigte Stiftung bestreitet die Vorwürfe “zur Gänze”, berichtete der “Kurier”.

Bezüglich möglicher Ungereimtheiten bei der Testamentserstellung des Millionärs ist ein Ermittlungsverfahren bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft anhängig. Das Zivilverfahren ist unterbrochen bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Strafverfahren und kann auf Antrag fortgesetzt werden, so Egger.

(APA)