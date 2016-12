Salzburg und Linz machten einen Punkt auf Leader Vienna gut

Favoritensiege in der EBEL - © APA

Das Verfolger-Duo Salzburg und Linz hat seinen Rückstand auf Tabellenführer Vienna Capitals in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) in der 34. und letzten Runde vor Weihnachten um einen Zähler auf neun Punkte reduziert. Während die Wiener bereits am Donnerstag beim HCB Südtirol 3:2 nach Penaltyschießen gewonnen hatten, siegten die Salzburger und Linzer am Freitag bereits nach 60 Minuten Spielzeit.