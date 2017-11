Salzburg sichert sich EL-Gruppensieg - Austria mit klarer Niederlage

Der FC Salzburg besiegt Vitoria Guimaraes (POR) klar mit 3:0 und zieht als Gruppensieger ins Sechzehntelfinale der Europa League ein. Für die Wiener Austria setzte es beim AC Milan neuerlich eine 1:5-Niederlage.

Salzburg ging als Führender der Gruppe I in das Heimspiel gegen Guimaraes und von Beginn an waren Berisha & Co das spielbestimmende Team in der leider erneut nicht wirklich gut besuchten Bullen-Arena. Die Führung für die Mozartstädter fiel dann nach 27 Minuten, als Dabbur eine Lainer-Flanke via Innenstange zum 1:0 einköpfte. Offensiv war von den Gästen so gut wie nichts zu sehen, ein einziges Mal wurde es für Walke gefährlich, bei einem Lattenkopfball von Martins hatte der österreichischer Meister auch das Glück auf seiner Seite. Es lief bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte, da legten die Salzburger nach. Ulmer schloss aus 20 Metern trocken ab und erzielte das 2:0 für die Hausherren.