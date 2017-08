Salzburg spazierte in die EL-Gruppenphase – Altach out

Salzburg-Trainer Marco Rose hatte angekündigt, sich nicht auf dem vermeintlich komfortablen Vorsprung auszuruhen – sein Team lieferte. Konzentriert und spielfreudig dominierten die “Bullen” von Anfang an die Pflichtaufgabe. Munas Dabbur (7.), Fredrik Gulbrandsen (37.), Valon Berisha (52.) per Foulelfmeter und der eingewechselte Amadou Haidara (88.) erzielten vor 6.600 Zuschauern die Tore für der österreichischen Double-Gewinner, der den Gegner am Freitag (13.00 Uhr) in Monaco zugelost bekommt.

Die siebente Teilnahme an den Gruppenspielen in der RB-Ära beschert dem Team von Trainer Marco Rose zumindest sechs weitere internationale Partien. Für das von der rumänischen Fußballlegende Gheorghe Hagi trainierte Viitorul ist das Europacup-Abenteuer vorbei.

Auch der SCR Altach ist knapp an der erstmaligen Teilnahme an der Gruppenphase vorbeigeschrammt. Die Vorarlberger erkämpften in Netanya gegen Maccabi Tel Aviv ein 2:2, mussten aber aufgrund des 0:1 im ersten Duell vor einer Woche in Innsbruck Abschied nehmen.

Hannes Aigner brachte Altach in der 20. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Vidar Kjartansson (41.) gelang Philipp Netzer in der 58. Minute die neuerliche Führung, ehe Sheran Yeini in der 73. Minute für den Endstand sorgte. Damit wurde es auch im achten Versuch in Folge nichts mit einem Sieg einer österreichischen Mannschaft gegen ein israelisches Team.

(APA)