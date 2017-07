Salzburg peilt Zu-Null-Heimsieg gegen Rijeka an

Sein Trainer Marco Rose prophezeite “spannende 180 Minuten” zwischen den beiden Double-Gewinnern. “Wir wissen, dass Rijeka eine starke Mannschaft ist, und freuen uns auf diese Herausforderung. Wir wollen ein gutes Spiel machen, ein gutes Ergebnis erzielen und uns eine ordentliche Ausgangssituation verschaffen”, meinte der 40-jährige Deutsche zur Zielsetzung für das Heimspiel, für das bereits mehr als 10.000 Tickets verkauft wurden.

Dass für Mittwochabend starker Regen angesagt ist, stört Rose in keiner Weise. “Wir fragen nicht vorher den Wetterfrosch. Wir nehmen es so, wie es kommt”, sagte der Coach, der auch mit echtem “Fritz-Walter-Wetter” kein Problem hat. “Wenn es so richtig regnet und zur Sache geht, das passt auch zu unserem Team.”

Während mit Lainer “ein wichtiger Faktor in dieser Mannschaft von seiner Leistungsfähigkeit und Erfahrung”, so Rose, wieder zur Verfügung steht, ist der Einsatz von Valon Berisha weiter ungewiss. Salzburg hat zwar Einspruch gegen die Zwei-Spiele-Sperre bei der UEFA eingelegt, doch dieser soll erst am Mittwochvormittag behandelt werden.

“Auch Valon ist ein ganz wichtiger Faktor in dieser Mannschaft, ein Führungsspieler, der vorangeht und schon einige Jahre dabei ist. Aber wenn er nicht spielen darf, müssen wir ihn ersetzen. Das werden wir auch schaffen”, betonte Rose, der einen “spielstarken” Gegner mit “hoher Einzelspielerqualität” und einem “pfiffigen Trainer, der gute Ideen auspackt”, erwartet. “Es wird eine schwierige Aufgabe, aber wir sind gut drauf und haben den unbedingten Willen, in die nächste Runde zu kommen. Das verspricht, ein heißer Tanz zu werden.”

Lainer beschrieb Rijeka als “kompakte Mannschaft, die wenig Fehler zulässt”. Aber auch die Salzburger stehen hinten sicher, haben alle vier bisherigen Pflichtspiele unter Rose zu null gewonnen (Torverhältnis: 15:0). “Das ist sehr ordentlich und der Beweis, dass unser System über das Kollektiv funktioniert. Wir sind nicht abhängig von einzelnen Spielern, sondern haben eine sehr willige Mannschaft, die sich jeden Tag verbessern will. Dazu stellt uns der Trainer sehr gut ein”, erklärte der 24-jährige Abwehrspieler, der zuletzt beim 2:0-Sieg in Wolfsberg ab der 75. Minute sein Comeback gegeben hatte.

Dass nun in der Red-Bull-Ära im zehnten Anlauf mit dem siebenten Trainer der erstmalige Einzug in die Königsklasse glücken könnte, nimmt Lainer als “positiven Druck”. “Natürlich wünscht man es sich von Jahr zu Jahr mehr, dass es endlich gelingt. Aber es ist eine sehr schwierige Aufgabe, denn man muss drei Quali-Runden überstehen. Doch es ist kein negativer Druck, denn alle in meinem Umfeld würden sich freuen, würde es gelingen.”

Im Vorjahr schien Salzburg im Play-off gegen den kroatischen Meister, der damals jedoch Dinamo Zagreb hieß, bereits am Ziel der Träume: Nach einem 1:1 in der Auswärtspartie erzielte der ÖFB-Internationale Valentino Lazaro im Rückspiel mit einer tollen Einzelleistung die Führung für Österreichs Double-Gewinner, der bis zum Ausgleich in der 87. Minute auf Champions-League-Kurs lag, dann aber in der Verlängerung eine bittere 1:2-Niederlage einstecken musste.

(APA)