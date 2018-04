Salzburg nach EL-Sensation: Kabinenparty mit Mateschitz

Außergewöhnliche Ereignisse ziehen auch im Fußball außergewöhnliche Folgeerscheinungen nach sich.

Erst Altach, dann Marseille

Für den ÖFB-Teamspieler und seine Kollegen, die in dieser Saison so viele Europacup-Partien wie kein anderer Club absolviert haben, gehen die englischen Wochen damit weiter. Zunächst treten die “Bullen” am Sonntag in Maria Enzersdorf gegen die Admira an, dann reisen sie nach Mattersburg zum Cup-Halbfinale, anschließend steht noch ein Heimspiel gegen Altach auf dem Programm, ehe am 26. April das Semifinal-Hinspiel der Europa League steigt – es warten also vier Partien binnen zwölf Tagen.