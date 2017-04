Salzburg muss im Cup-Halbfinale starke Admira-Abwehr knacken

“Ein Finale ist immer ein fantastisches Spiel, wir werden unser Bestes geben, um es zu erreichen und dann auch zu gewinnen”, sagte Salzburg-Trainer Oscar Garcia. Der Aufstieg ins Endspiel wäre der vorletzte Schritt der “Bullen” in Richtung vierter Cup-Titel in Folge. “Wir haben jetzt dreimal hintereinander das Double gewonnen, ein viertes Mal wäre ein Wahnsinn, ein absolutes Highlight und das will jeder von uns erreichen”, gab Linksverteidiger Andreas Ulmer die Marschroute vor. Die Aufgabe im Cup scheint dabei die schwierigere.

Der Spanier wird seine Mannschaft gegenüber dem jüngsten Ligaauftritt verändern. “Es wird einige Änderungen geben, aber es geht nicht darum, Spielern eine Pause zu geben, sondern, wie wir das Spiel gewinnen können”, sagte Oscar. Die Admira wurde von seiner Truppe im ersten Saisonduell mit 4:0 in der Südstadt besiegt, danach blieben die Niederösterreicher aber zweimal – 1:0 in Salzburg am 27. November 2016 (zugleich Salzburgs bis dato letzte Pflichtspiel-Niederlage) und 1:1 in der BSFZ Arena am 11. März 2017 – unbesiegt.

“Die Admira ist eine stärkere Mannschaft als St. Pölten, uns erwartet ein schwieriges Spiel. Um zu gewinnen, brauchen wir einen richtig guten Tag”, hat Ulmer Respekt. Der 31-Jährige warnte vor allem vor dem “wirklich guten Angriff” der Admiraner. “Wir haben aber die Qualität, dass wir dort gewinnen und ins Finale einziehen”, betonte Ulmer. In der BSFZ Arena gab es für die “Bullen” in der Liga zuletzt siebenmal keine Niederlage.

Für die Niederösterreicher lief es unter Neo-Trainer Damir Buric bisher nach Wunsch. Von elf Pflichtspielen im Jahr 2017 wurde nur jenes gegen Mattersburg (0:2) verloren, daneben gab es je fünf Siege und Remis. Sechsmal erhielt der Liga-Fünfte keinen Gegentreffer – zuletzt zweimal in Folge. “Sie spielen mit dem neuen Trainer anders, er lässt defensiver spielen”, sagte Oscar. Das hat sich ausgezahlt, nur sechs Gegentore im Frühjahr sind eine starke Bilanz. Im Viertelfinale konnte Rekord-Cupsieger Austria ausgeschaltet werden.

Allerdings hat Buric mit großen Personalsorgen zu kämpfen – vier Profis stehen definitiv nicht zur Verfügung, vier weitere sind fraglich. “Doch die Mannschaft hat die Ausfälle bisher immer gut kompensiert”, betonte der Coach. Die zuletzt gute Bilanz der Admira gegen Salzburg sei zwar bemerkenswert, habe auf die Partie am Mittwoch aber keinen Einfluss. “Wir dürfen uns davon nicht blenden lassen. Die Art und Weise, wie Salzburg in den letzten Monaten gespielt hat, verdient höchsten Respekt”, sagte Buric.

Im Parallelspiel empfängt der krisengeschüttelte Rekordmeister Rapid den kommenden Bundesliga-Aufsteiger LASK. Mit einem Sieg über den Bundesliga-Aufsteiger und einem anschließenden Finalerfolg könnte Rapid eine verkorkste Spielzeit noch halbwegs versöhnlich beenden. Genau darauf hofft Trainer Goran Djuricin. “Wenn wir den Cup-Titel holen, ist die Saison gerettet”, erklärte der 43-Jährige, und Steffen Hofmann ergänzte: “Dass die Liga-Saison alles andere als gut ist, steht außer Frage. Aber sollten wir den Cup gewinnen, ist das etwas, was der Verein seit über 20 Jahren nicht geschafft hat. Von daher wäre es etwas Außergewöhnliches und Tolles. Mit einem Titel in der Hand wäre es trotzdem eine gute Saison.”

Hofmann ist seit 2001, abgesehen von einer sechsmonatigen Unterbrechung, bei den Hütteldorfern engagiert. Situationen wie die aktuelle hat er aber nur selten erlebt. “Es wäre wichtig für alle, dass man zur Ruhe kommt. Man sollte schauen, dass alle gemeinsam, die ganze Rapid-Familie, auf einen Nenner kommen, und versuchen, das Beste rauszuholen. Niemand ist größer als der Verein”, erklärte der Regisseur auch mit Blick auf die jüngste Kritik von Andreas Müller, Hans Krankl oder Ernst Dokupil.

Laut Hofmann ist der LASK kein typisches Team der zweithöchsten Spielklasse. “Das ist kein normaler Zweitligist, sondern eine Bundesliga-Mannschaft.” Außerdem ortete der Kapitän bei den Linzern einen psychologischen Vorteil. “Sie sind schon aufgestiegen und haben nichts zu verlieren. Ein schöneres Spiel können sie sich im Moment wahrscheinlich nicht vorstellen.”

Tatsächlich ist die Vorfreude des LASK groß, wie auch Trainer Glasner bestätigte. “Wir spielen im modernsten Stadion Österreichs mit der besten Stimmung”, sagte der Oberösterreicher, der bei Rapids 0:2 gegen die Austria im Allianz Stadion zu Gast war. “Nach dem ersten Gegentor hat man gesehen, dass das Gebilde von Rapid relativ fragil ist”, meinte der 42-Jährige.

Die jüngsten Vorgänge bei den Grün-Weißen hat Glasner mit großem Interesse zur Kenntnis genommen. “Man hat den Eindruck, dass es gerade sehr turbulent ist, sowohl sportlich als auch im Umfeld. Mit dem Cup können sie die Saison noch retten, da lastet großer Druck auf ihnen. Jeder erwartet einen Sieg, das ist für Rapid eine schwierige Ausgangsposition. Wir haben unser großes Ziel erreicht, der Cup ist Zubrot.”

(APA)