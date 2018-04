Salzburg kassiert 2:4-Niederlage bei Lazio Rom

Im Viertelfinale der UEFA Europa League setzte es für den FC Salzburg bei Lazio Rom eine 2:4-Niederlage. Die Mozartstädter stehen damit vor dem Rückspiel vor einer Herkules-Aufgabe.

Für den österreichischen Double-Gewinner FC Salzburg ging es im Viertelfinalhinspiel der UEFA Europa League auswärts zu Lazio Rom. Nachdem die Rose-Elf Borussia Dortmund hochverdient ausgeschaltet hatte, wartete nun also der nächste Hochkaräter auf die Mozartstädter.

In einer sehr ereignisreichen ersten Spielhälfte gingen die Gastgeber bereits nach acht Minuten in Front, Lulic machte aus der ersten Chance der Partie das 1:0 für die Italiener (8.). Die Salzburger benötigten zwar nach dem Gegentreffer einige Minuten um sich wieder zu finden, nach einer knappen halben Stunde verwandelte Berhisha einen Foulelfmeter zum 1:1. Dem Strafstoß war ein klarer Schlag mit dem Ellbogen von Basta gegen Dabbur vorausgegangen. Die Gemüter waren nun erhitzt, die Tifosi forderten ihrerseits in der Nachspielzeit einen Elfmeter, der rumänische Unparteiische ließ aber zurecht weiterspielen.

Nach Wiederbeginn nutzten die Römer dann erneut die erste Torchance eiskalt aus, Parolo traf nach Vorarbeit von Alberto wunderbar mit der Ferse zur neuerlichen Führung (48.). Die Partie wurde beiderseits sehr intensiv geführt, die Lazio-Akteure präsentierten sich allerdings doch das ein oder andere Mal von einer unschönen, unsportlichen Seite. Bei einer Vielzahl der Zweikämpfe gab es spektakuläre Flugeinlagen, fast bei jedem noch so harmlosen Foul wurde eine gelbe Karte gefordert.

Es lief die 70. Minute, da kam Minamino für Gulbrandsen auf Salzburger Seite neu ins Spiel. Der Japaner war erst seit einigen Sekunden auf dem Feld, da besorgte dieser mit seinem erst zweiten Ballkontakt den 2:2-Ausgleich. Die Freude darüber währte allerdings nur kurz, denn nach einem sensationellen Antritt brachte der ebenfalls eingewechselte Anderson seine Mannschaft zum dritten Mal an diesem Abend in Führung (74.). Bei den Mozartstädtern war die Verunsicherung nun anzumerken, diese Tatsache nutzte Immobile aus und erhöhte nur zwei Minuten später auf 4:2 für die Gastgeber. Das letzte Mal, als die Salzburger in einem Spiel vier Gegentreffer hinnehmen mussten, war im Herbst 2014, als die Bullen damals mit 1:4 in Altach das Nachsehen hatten.

Nach diesen zwei schnellen Gegentoren konnten die Schützlinge von Marco Rose keine weiteren nennenswerten Akzente in der Offensive setzen. Am Ende blieb es schlussendlich bei der 2:4-Niederlage, die Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Wals-Siezenheim ist damit aus österreichischer Sicht natürlich alles andere als einfach, nicht zuletzt, da mit Schlager und Samassekou zwei wichtige Stützen aufgrund einer Gelbsperre fehlen werden.

Arsenal souverän

Für klare Verhältnisse sorgte im Hinspiel bereits der FC Arsenal. Das Team aus London bezwang im heimischen Stadion ZSKA Moskau klar mit 4:1, die Treffer in dieser Partie fielen allesamt bereits in der ersten Halbzeit. Golovin (15.) glich die frühe Führung für die Gastgeber durch Ramsey (9.) zwar aus, zwei Mal Lacazette (23. und 35.) und erneut Ramsey (28.) sorgten aber noch vor der Pause für den klarem Heimsieg der “Gunners”.

Atletico Madrid mit Heimsieg

Auch Atletico Madrid stellte bereits in den ersten 45 Minuten die Weichen für einen Heimsieg. Gegen Sporting Lissabon brachte Koke sein Team mit einem Blitztor in der ersten Minute in Front, Griezmann erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (40.). Die gewohnt defensiv starken Madrilenen ließen auch in der restlichen Spielzeit keinen Gegentreffer zu und damit geht die Elf von Trainer Diego Simeone mit einem kleinen Polster in das Rückspiel kommende Woche in Portugal.

Leizpig schlägt Marseille